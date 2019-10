Gian lận thi cử tại Hà Giang: Kiến nghị khởi tố 2 thí sinh đỗ trường công an

Khiển trách vợ Chủ tịch tỉnh nhờ nâng điểm Trong ngày 25.10, Đảng ủy Khối các cơ quan -



Tại tòa, Viện KSND tỉnh đã công bố các tin nhắn do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Tập đoàn VNPT cung cấp, cho thấy bà Nga đã nhiều lần nhờ bị cáo Chính nâng điểm thi cho người thân. Trước đó, đầu tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang công bố danh sách 151 cán bộ, đảng viên có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Trong đó, nhiều người có hành vi tương tự bà Nga đã bị kiểm điểm, kỷ luật. Riêng bà Nga, dù có tới 36 đoàn kiểm tra vẫn "lọt lưới" và phải đến ngày Trong ngày 25.10, Đảng ủy Khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Hà Giang cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Nga , chuyên viên Phòng Tài chính - hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính tỉnh Hà Giang, vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn). Lý do, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bà Nga đã nhiều lần nhắn tin cho bị cáo Triệu Thị Chính nhờ giúp đỡ một người cháu.Tại tòa, Viện KSND tỉnh đã công bố các tin nhắn do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Tập đoàn VNPT cung cấp, cho thấy bà Nga đã nhiều lần nhờ bị cáo Chính nâng điểm thi cho người thân. Trước đó, đầu tháng 10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang công bố danh sách 151 cán bộ, đảng viên có sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Trong đó, nhiều người có hành vi tương tự bà Nga đã bị kiểm điểm, kỷ luật. Riêng bà Nga, dù có tới 36 đoàn kiểm tra vẫn "lọt lưới" và phải đến ngày xét xử cuối cùng tại phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang, danh tính của nhân vật này mới được công khai.