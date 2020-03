Bộ Công an vào cuộc vụ sư trụ trì chùa Quảng Ân bị sát hại

Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ huy khám nghiệm hiện trường, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, cho biết đây là vụ án hết sức nghiêm trọng. Suốt đêm qua, lãnh đạo Công an tỉnh và các cán bộ điều tra đã khám nghiệm hiện trường vụ sư trụ trì chùa Quảng Ân bị sát hại . Sáng nay (24.3), cùng với các cán bộ từ Bộ Công an, Viện KSND tỉnh tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ án mạng