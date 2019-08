Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 6.8, cháu L.H.L được phát hiện đã tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường. Thi thể cháu bé được chuyển đến Bệnh viện E để thực hiện pháp y, trước khi đưa về quê ở Thanh Hóa an táng.

Ông Trần Văn Hóa , Phó trưởng Công an quận, quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, xác nhận cháu L.H.L đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ngay trong rạng sáng 7.8.