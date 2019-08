Phẫn nộ vụ 1 học sinh Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Thông tin về cái chết của L. được UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra cho thấy, học sinh (HS) này bị bỏ quên trên xe đưa rước khoảng 10 tiếng, khiến cháu tử vong ngày 6.8. Bước đầu cơ quan chức năng xác định L. tử vong trước khi được đưa vào viện. Hiện CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Bạn đọc Nam Nguyên (Hà Nội) chia sẻ: “Việc các cháu vắng mặt không có lý do là rất nghiêm trọng ở các trường học. Lấy ví dụ lúc con tôi học cấp 3 nếu vắng mặt không có lý do, việc đầu tiên cô chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ. Nếu không liên lạc được sẽ gọi cho hội trưởng hội phụ huynh nhờ giúp đỡ xem tại sao. Xuống cấp 2, cấp 1 thì việc quan tâm còn sát sao hơn nhiều. Vậy tại sao người dẫn các cháu lên xuống xe vô tình hay vô trách nhiệm thì ít nhất còn anh lái xe. Thường các lái xe họ rất tỉ mỉ việc trước và sau khi xe chạy, về tình trạng kỹ thuật xe, tình hình hành khách... Trong trường hợp này không lẽ cô đưa đón các cháu, lái xe, cô chủ nhiệm vô tình hay vô trách nhiệm... đồng loạt như vậy thì thật khó hiểu”.

Bạn đọc cho rằng, khởi tố vụ án là quá đúng và kịp thời. Phải quy trách nhiệm những người trực tiếp, người liên quan... vì trường hợp này thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh có con nhỏ.

“Cháu bé 2, 3 tuổi mà bị bỏ quên thì cháu sẽ gào ầm lên nữa là bé 6 tuổi. Rất mong cơ quan chức năng điều tra rõ về nguyên nhân vụ việc đáng tiếc này và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Người đọc còn thấy uất ức nữa là người thân của bé”, bạn đọc Dương Chí Diệp (Hà Nội) cho biết.

Người đạp xích lô bất lương và cách triệt đường “làm láo”

Ảnh: Công an cung cấp

Ông Phạm Văn Dũng tại trụ sở công an

Sau khi Báo Thanh Niên đăng tin sáng 3.8, cụ ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) muốn được ngắm nhìn Sài Gòn bằng xích lô nhưng ngỡ ngàng vì bị “chém” cuốc xe tới 2,9 triệu đồng , Công an Q.1 (TP.HCM) đã nhanh chóng vào cuộc và xác định nghi can Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ Q.4).

Nghi can Dũng khai, vào sáng 3.8, ông đạp xích lô tìm khách ở khu vực công trường Mê Linh (P.Bến Nghé, Q.1), thì có một người khách vẫy tay và yêu cầu ông chở về khách sạn nằm trên đường Tôn Đức Thắng (P.Bến Nghé, Q.1). Lúc đó, ông Dũng không nói giá trước cho khách. Tới nơi, ông Dũng lấy tiền công 500.000 đồng và “xin” thêm 2,4 triệu đồng. “Tưởng ông ấy đã già, lấy tiền chậm nên tôi… tự ý lấy trong bóp của ông 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ mệnh giá 200.000 đồng”, ông Dũng khai tại cơ quan công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Du lịch TP.HCM cho biết tặng cụ Oki Toshiyuki cặp vé khứ hồi của Vietnam Airlines để cụ cùng người thân quay lại tham quan Việt Nam. Việc phản ứng của công an, Sở Du lịch được bạn đọc đánh giá cao và kịp thời.

Tuy nhiên, bạn đọc cũng đề nghị, để chấm dứt cảnh chèn ép du khách, cơ quan chức năng của TP.HCM cần thông báo công khai, rộng rãi cho khách du lịch biết chỉ đi những xe có gắn biển kiểm soát do công an cấp. Mọi hành vi chặt chém sẽ được khách đi xe nhận diện đích danh và báo cho cơ quan công an. “Làm vậy sẽ hết đường làm láo!”, bạn đọc Phạm Ngọc Hữu (Hà Nội) đề xuất.