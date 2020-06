Bộ Công an yêu cầu bóc gỡ triệt để đường dây đánh bạc ngàn tỉ ‘Nổ hũ’

Chiều 3.6, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen các đơn vị thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP.Hà Nội đã có thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet quy mô lớn dưới hình thức game đổi thưởng “Nổ hũ”

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương thành tích của các đơn vị và đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an các địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân.

Trước đó như Thanh Niên phản ánh, ngày 22.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet quy mô lớn, dưới hình thức game đổi thưởng “Nổ hũ”, bắt 15 đối tượng, thu giữ 7 máy tính, 8 máy tính, 4 xe ô tô cùng nhiều vật chứng quan trọng.

Theo thông tin ban đầu, đường dây đánh bạc “Nổ hũ” chạy trên nền tảng internet mô phỏng những trò chơi như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 của đường dây; ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống này lên tới 64.000 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an TP.Hà Nội điều tra mở rộng.