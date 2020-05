Triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng

Tạm giữ 14 người đánh Poker trong biệt thự do người Hàn Quốc tổ chức Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, ngoại tệ, thẻ thành viên Poker club và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Bước đầu, công an xác định Park Han Seol đã thuê căn biệt thự nói trên từ đầu tháng 5 đến nay với giá 5.000 USD/tháng. Mỗi ngày, Park Han Seol lôi kéo nhiều con bạc đến sát phạt từ 15 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Hiện PC02 đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này. Ngọc Lê Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an Q.2 tạm giữ 14 nghi can đánh bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú Q.4) tổ chức, thu “tiền xâu”. Cụ thể, các nghi can bị tạm giữ ngoài Park Han Seol còn 3 người quốc tịch Hàn Quốc là Kim Tachycon (41 tuổi), Kim Jinsu (39 tuổi), Son Huyntaek (24 tuổi) và 10 người VN là Vạn Minh Tú (23 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Vân Quỳnh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Quang Long (40 tuổi, ngụ Q.4), Hồ Ngọc Phương (25 tuổi, ngụ Q.11), Huỳnh Quang Vũ (25 tuổi, ngụ Q.8), Lê Hùng Thắng (31 tuổi, ngụ Q.10), Đoàn Phạm Bảo (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Hoàng Khánh Uyên (26 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM), Hoàng Xuân Bách (30 tuổi, ngụ Hà Nội).