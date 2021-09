Bộ GTVT sẽ không còn quản lý đào tạo, cấp bằng lái xe?

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Công an và một số bộ, ngành đã họp thống nhất việc sửa luật Giao thông đường bộ (GTĐB) 2008

Trên cơ sở này, Bộ GTVT vừa hoàn thiện và lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo luật GTĐB (sửa đổi), kèm văn bản giải trình một số ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

So với lần trình ra Quốc hội vào tháng 10.2020, dự thảo lần này có điểm mới nhất đó là đổi tên luật GTĐB thành luật Đường bộ. Tuy nhiên, dự luật vẫn giữ nguyên 6 chương, 102 điều và phạm vi điều chỉnh.

Cụ thể, luật này chỉ quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Như vậy, luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ - TTATGT (do Bộ công an soạn thảo) sẽ quy định về việc đăng ký, cấp, thu hồi biển số phương tiện; quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe…

Giải trình về việc vẫn tách 2 luật, Bộ GTVT cho rằng, nhằm đảm bảo phù hợp với mục đích, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội việc chỉnh lý các dự án luật.

Về việc chuyển đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, Bộ GTVT cho biết đa số đại biểu Quốc hội yêu cầu đánh giá tác động toàn diện, khách quan, khoa học, tránh cục bộ khép kín, độc quyền. Tuy nhiên, Bộ GTVT thấy rằng, việc này Chính phủ đã đánh giá tại hồ sơ dự án luật Bảo đảm TTATGT đường bộ, nên không đề cập thêm.

Về dự luật GTĐB, Bộ GTVT cũng giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Về ý kiến bỏ quy định cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách, Bộ GTVT cho rằng, hoạt động kinh doanh vận tải hành khách là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của luật GTĐB và luật Đầu tư hiện hành.

Theo đó, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng… và điều kiện đầu tư kinh doanh phải được áp dụng theo một trong các hình thức: giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ.

Do đó, việc quy định cấp giấy phép kinh doanh vận tải là cần thiết để đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh có điều kiện…