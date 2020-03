Bộ GTVT yêu cầu dừng hoàn toàn xe khách, taxi, xe buýt trên cả nước

Lệnh cấm không áp dụng với các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá.

Các bến xe tại địa phương thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh.

Với ngành đường sắt, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương. Với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, chỉ được khai thác tối đa 2 chuyến tàu khứ hồi mỗi ngày. Không hạn chế khai thác với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

Cục Hàng hải và Cục Đường thuỷ nội địa dừng các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo, không hạn chế khai thác với các chuyến tàu không chở khách.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TP.HCM (và ngược lại) mỗi ngày sẽ có 2 chuyến bay. Ngày lẻ do Bamboo Airways và Jetstar Pacific khai thác, ngày chẵn do Vietnam Airlines và Vietjet Air đảm nhận. Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng sẽ do Vietnam Airlines và Vietjet khai thác đan xen. Các đường bay nội địa khác dừng khai thác hoàn toàn.