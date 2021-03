Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho ‘người hùng’ cứu bé gái rơi từ tầng 13

Trước đó, tối qua, 1.3, Ủy ban Quốc gia về trẻ em cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các Bộ: Xây dựng, GD-ĐT; Y tế; VH-TT-DL; TT-TT; Công an; Cơ quan T.Ư của các đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư yêu cầu quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã.

Đáng chú ý, tại công văn này, Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.