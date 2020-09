Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

Bác sĩ Đặng Văn Đạt, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (TP.HCM), đã trao đổi với PV:

Thưa bác sĩ, đâu là những nguyên nhân thường gây tai nạn thương tích ở học sinh?

Tai nạn thương tích thường bất ngờ xảy ra, không có nguyên nhân rõ ràng, khó lường trước, gây ra những thương tổn trên cơ thể người và có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Nhất là ở lứa tuổi học sinh mầm non, các em hiếu động, tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh

Các em có thể gặp tai nạn do va chạm giao thông, bị bỏng do lửa, nước nóng hoặc các tai nạn thương tích da do các tia cực tím, phóng xạ, điện, chất hóa học, hoặc tổn thương phổi do khói xộc vào.

Học sinh cũng có thể bị đuối nước, do đó việc dạy trẻ biết bơi vô cùng quan trọng. Lưu ý là ngay trong các phòng học - nhóm trẻ mầm non, tuyệt đối không để thùng chậu có nước. Các tai nạn như điện giật, ngã, động vật cắn, ngộ độc khí hay thực phẩm cũng có thể dẫn trẻ đến tử vong hoặc ngộ độc cần có chăm sóc y tế. Bên cạnh đó, các em có thể bị thương tích từ bạo lực học đường...

Tai nạn thương tích do bị ngã khá phổ biến ở độ tuổi học đường, đâu là cách phòng tránh?

Phụ huynh, giáo viên cần củng cố cơ sở vật chất của trường , cụ thể như sân trường cần bằng phẳng và không bị trơn trượt; cửa sổ, hành lang, cầu thang phải có tay vịn, lan can. Không cho trẻ học và chơi gần những lớp học không an toàn như tường nhà, ta luy có nguy cơ sập xuống, những nơi này phải sửa chữa ngay.

Cây ở sân trường phải có bồn rào để ngăn trẻ không leo trèo, cần thường xuyên kiểm tra cây có bị mục, rỗng, ngăn những vụ việc đau lòng như cây phượng bật gốc ở sân trường. Bàn ghế hỏng, không chắc chắn phải được sửa chữa ngay. Dụng cụ thể dục thể thao chắc chắn, đảm bảo an toàn...

Nhiều phụ huynh còn nhớ vụ việc tại một trường mầm non, giáo viên bất cẩn đã cho các bé học cách dập lửa dẫn tới nhiều em bị bỏng nặng. Phòng chống bỏng cũng như điện giật, nhiễm độc ở nhà trường thế nào?

Người lớn phải rất lưu ý, tuyệt đối không để bàn là, đồ đun nấu trong phòng, nhóm của trẻ. Không cho học sinh tới bếp nấu nướng và chia ăn ở nhà bếp. Đặc biệt, mọi người phải để thuốc và hóa chất ngoài tầm tay với của trẻ em, không cho trẻ em tự uống thuốc.

Tai nạn vì điện rất nguy hiểm, bảng điện ở phòng học và các phòng chức năng khác phải để cao, hệ thống điện trong lớp phải an toàn, không để dây trần, dây điện hở.

Đã có nhiều vụ trẻ em bị ngộ độc thực phẩm ở trường học, bác sĩ có gì lưu ý về vấn đề này?

Tôi cho rằng không nên cho mua bán quà vặt trong trường, phụ huynh cần lưu ý các con không ăn hàng rong xung quanh cổng trường.

Các trường có nhà bếp phải đảm bảo vệ sinh, phải có hợp đồng cam kết mua bán thực phẩm sạch rõ nguồn gốc với công ty cung cấp. Mỗi trường phải có cán bộ theo dõi về y tế học đường và có tủ thuốc cấp cứu để kịp thời xử lý.

Chúng ta phải tuyệt đối tránh việc phụ huynh, giáo viên chạy xe máy trong sân trường, bởi có thể gây tai nạn cho các em?

Đúng vậy. Để phòng ngừa học sinh bị tai nạn giao thông, bên cạnh việc người lớn không đi xe máy trong sân trường, trường học phải có cổng, hàng rào. Trong giờ học, giờ chơi phải đóng cổng, không cho trẻ chạy ra đường chơi khi trường ở gần đường, có biển báo trường học cho các loại phương tiện cơ giới ở khu vực gần trường học, đồng thời nên sớm dạy các em luật an toàn giao thông.

Nhưng suy cho cùng, dù phương án nào, cách phòng ngừa hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn khi trông trẻ?

Chính xác! Có rất nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn thương tích ở trẻ, người lớn phải luôn quan tâm chăm sóc trẻ, không để trẻ chơi một mình ở các nơi có thể xảy ra tai nạn. Chỉ một phút thiếu tập trung có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tôi nghĩ người lớn cần trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình từ khi trẻ bắt đầu hình thành những ý thức đầu tiên.