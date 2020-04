Bộ NN-PTNT bàn cách bảo vệ 1,1 triệu ha lúa đông xuân

Cục Bảo vệ thực vật, tại khu vực bắc Trung bộ ghi nhận diện tích lúa đông xuân nhiễm bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê, đã có 3.600 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tăng 178% so với cùng kỳ năm ngoái; 204 ha nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, tăng 283% so với cùng kỳ năm ngoái; 4.281 ha lúa nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, tăng 115% so với với cùng kỳ năm ngoái; 865 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng.