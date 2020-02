Bộ Nội vụ lưu ý TP.HCM không đưa đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm

Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi tờ trình trình Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất Thủ tướng và Bộ Nội vụ cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban quản lý An toàn thực phẩm (BQL ATTP) thêm 3 năm (từ ngày 5.12.2019 đến 5.12.2022).

BQL ATTP được Thủ tướng ký quyết định 2349 cho phép thí điểm thành lập vào ngày 5.12.2016. Hồi đầu tháng 11.2019, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động và giao Sở Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc kéo dài thời gian thí điểm và đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND TP.HCM.

Hầu hết bộ ngành được lấy ý kiến đều đồng ý với việc kéo dài thời gian hoạt động của BQL ATTP, đồng thời khuyến nghị TP.HCM cân nhắc, xem xét kỹ đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Ban quản lý ATTP kiểm tra thủy hải sản tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. Ảnh: Duy Tính

Trong khi đó, Bộ Nội vụ đề nghị TP.HCM tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan có liên quan, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của BQL ATTP. Bộ Nội vụ lưu ý trong dự thảo không bao gồm nội dung đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm. Sau 3 năm sẽ tính tiếp đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm

Bộ Công thương nhận định mô hình BQL ATTP là mô hình đặc thù và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm nên việc kéo dài thời gian hoạt động của ban cần được thực hiện phù hợp với tình hình xã hội, nhu cầu cấp thiết về công tác quản lý an toàn thực phẩm của TP.HCM cũng như đáp ứng chủ trương, định hướng của Chính phủ.

Đối với đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm, Bộ Công thương cho hay hiện nay, việc phân công nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương theo quy định tại luật An toàn thực phẩm. Một số địa phương cũng đang triển khai thí điểm mô hình BQL ATTP và chưa có đánh giá kết quả thí điểm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách hành chính nên việc thành lập một đơn vị mới như Sở An toàn thực phẩm cần được triển khai thận trọng trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá toàn diện trước khi thực hiện.

Sở Nội vụ cho biết sẽ tính đến chuyện đề xuất lập Sở An toàn thực phẩm sau 3 năm gia hạn và kết quả thực tiễn Ảnh: Ngọc Dương

Tương tự, Bộ Tài chính cho rằng việc thành lập Sở An toàn thực phẩm cần được nghiên cứu, cân nhắc để đảm bảo phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 18 năm 2017 của Ban chấp hành T.Ư khóa XII về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, đề nghị cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ sau khi thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có ý kiến thống nhất kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của BQL ATTP TP.HCM thêm 3 năm. Sở Nội vụ cho biết sau thời gian gia hạn 3 năm, cùng với kết quả hoạt động của BQL ATTP, các bộ, ngành sẽ căn cứ vào thực tiễn tại thời điểm đó để có ý kiến cụ thể về việc UBND TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm.