Bộ Tài chính tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5

Đại hội lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội, TP.HCM và 61 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước; với hơn 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính ở các đầu cầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và chỉ đạo đại hội tại điểm cầu T.Ư có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Nguyễn Xuân Phúc.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ 5, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính.

Tại đại hội, đại diện cho ngành Tài chính TP.HCM, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất do đã lập chiến công xuất sắc trong công tác điều tra, phát hiện và phối hợp, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; ngăn chặn các hành vi buôn bán vận chuyển túy trái phép; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.