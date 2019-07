'Bó tay' với bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh?

Ngày 22.7, nguồn tin của Thanh Niên từ Công an Q.4 (TP.HCM) xác nhận ngày 19.7.2019, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” liên quan đến bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng).

Theo đó, kết luận điều tra bổ sung nêu, ngày 11.7.2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT nêu: không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an Q.4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Từ kết luận giám định bổ sung, theo Cơ quan CSĐT Công an Q.4, hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Linh đã được mô tả chi tiết theo kết luận điều tra và cáo trạng trước đây. Vì vậy, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị Viện KSND Q.4 truy tố Nguyễn Hữu Linh phạm tội “ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ”.

Trước đó, ngày 25.6, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng sau phần xét hỏi, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị giám định lại video clip, làm rõ bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh đã làm gì, có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé không.

Tại tòa, Nguyễn Hữu Linh khai nhận toàn bộ hành vi ôm hôn cháu bé như video clip phát tán trên mạng xã hội . Tuy nhiên, bị cáo và luật sư bào chữa của mình cho rằng các hành vi trên chỉ dừng lại ở mức độ sai phạm, không phải là hành vi dâm ô theo dấu hiệu cấu thành tội phạm này.

Nguyễn Hữu Linh bị Viện KSND Q.4 truy tố theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.