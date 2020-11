Bộ TN-MT: Hoàn thiện luật Hôn nhân, gia đình để ngăn chặn đầu tư 'núp bóng'

Giữa năm 2019, sau khi giám sát tối cao, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 82/2019/QH14 về việc hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nêu rõ, đây là các nội dung nhạy cảm về an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế , do đó, Bộ Công an đã có Báo cáo số 71/BC-ANKT ngày 21.1.2020, Bộ TN-MT đã có Báo cáo ngày 6.7.2020 góp ý báo cáo trên của Bộ Công an để gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp.