Bộ TN-MT kiến nghị Thủ tướng giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

Theo TN-MT, tại miền Trung và Tây nguyên, tình trạng hạn hán, thiếu nước đang xảy ra trên phạm vi rộng, hầu hết các lưu vực sông bị thiếu nước nghiêm trọng. Dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 40 - 60%, thậm chí 70% lượng nước.

Các hồ chứa lớn có lượng nước tích được ở đầu mùa cạn không nhiều, chỉ khoảng 40 - 70% tùy từng hồ, thậm chí có hồ chỉ đạt khoảng 15 - 25%. Các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ cũng chỉ tích được 70 - 80%, nhiều hồ chỉ đạt 40 - 50%. Nguy cơ hạn hán, thiếu nước là rất lớn và có thể rất nghiêm trọng đối với khu vực này.

Cũng theo Bộ TN-MT, tại đồng bằng sông Cửu Long , trong năm 2019, tổng lượng mưa mùa lũ trên lưu vực sông Mê Kông thiếu hụt từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm (TBNN) và từ 15 - 25% so với năm 2015; tổng lượng dòng chảy thiếu hụt từ 30 - 35% so với TBNN và khoảng 5% so với năm 2015, dòng chảy mùa khô từ sông Mê Kông về đồng bằng sông Cửu Long ở mức thiếu hụt nhiều so với TBNN và năm 2015 - 2016.