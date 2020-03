Ngân hàng gỡ khó khăn kép cho ĐBSCL

Ngân hàng Nhà nước đủ sức ổn định tỷ giá Trước diễn biến của tỷ giá thời gian qua, chiều 23.3, NHNN cho biết, cơ quan này có đủ nguồn lực và công cụ để giữ ổn định thị trường. Về nguyên nhân của việc tỷ giá tăng, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, đồng tiền của nhiều nước đối tác thương mại lớn của VN cũng mất giá. Tuy nhiên, qua theo dõi, cân đối cung cầu ngoại tệ đến nay về cơ bản không có biến động lớn. Cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư 1,82 tỉ USD trong 2 tháng đầu năm và tiếp tục thặng dư 880 triệu USD trong tháng 3. Trạng thái ngoại tệ vẫn tiếp tục duy trì ở mức dương. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng đều được NH đáp ứng đầy đủ. Trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, NHNN đã liên tục mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối. Ông Hà khẳng định, với tiềm lực ngoại tệ sẵn có như vậy, NHNN sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết với mức tỷ giá bán can thiệp thấp hơn tỷ giá niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Anh Vũ - Thanh Xuân