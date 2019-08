Bộ trưởng Công an: Chưa phát hiện công an bảo kê tín dụng đen

Sáng 15.8, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết về giám sát và kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nêu thực tế việc ngăn chặn vấn nạn tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê, xã hội đen trong thời gian vừa qua đã được Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên, theo bà Yến, hiện vấn nạn này vẫn diễn biến rất phức tạp.

“Đề nghị Chính phủ cho biết trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới”, đại biểu Yến nêu.

Tín dụng đen đã được kiềm chế

Trả lời câu hỏi này vào chiều 15.8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, tín dụng đen là vấn đề bức xúc của toàn xã hội , nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn. Bộ đã nhiều lần báo cáo, đề ra nhiều giải pháp khắc phục vấn đề này.

“Bộ Công an cũng có kế hoạch chuyên đề riêng để trấn áp tội phạm này. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, trên toàn quốc, công an đã khởi tố 436 vụ với 766 bị can liên quan tội danh tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê; khởi tố 214 vụ, 947 bị can về tội danh liên quan tội tín dụng đen là cho vay nặng lãi trong giao dịch nhân sự”, ông Lâm thông tin.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn chiều 15.8 Ảnh Gia Hân

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ Công an cũng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm tín dụng đen trong toàn quốc. “Theo thống kê của chúng tôi, tới nay đã phá 1.400 đường dây, tổ chức cho vay nặng lãi, có hoạt động liên quan tới tín dụng đen”, ông Lâm nói.

“Chúng tôi đánh giá do trấn áp mạnh nên tội phạm liên quan tới tín dụng đen đã được kiềm chế, giảm tính phức tạp so với trước đây, nhiều chỗ loại tội phạm này đã tạm dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng”, ông Lâm nói, đồng thời cho biết hiện người dân đã rất cảnh giác với các hoạt động tội phạm này.

Tuy nhiên, theo ông Lâm, tình hình bảo kê, tín dụng đen, đòi nợ thuê vẫn còn rất phức tạp, có nơi có lúc còn gây lo lắng trong nhân dân. “Đáng lưu ý là loại hình cho vay ngang hàng qua mạng internet. Đây là tín dụng đen biến tướng, sử dụng hoàn toàn qua không gian mạng, đang có chiều hướng ra tăng và rất khó kiểm soát”, ông Lâm cảnh báo.

Bên cạnh đó, theo ông Lâm, việc xử lý tội phạm tín dụng đen hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do các đối tượng có nhiều thủ đoạn lách luật, việc phân tách phạm vi dân sự và hình sự cũng có khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật.

Xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê cho tín dụng đen

Về giải pháp trong thời gian tới, ông Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan tới tín dụng đen trong chương trình kế hoạch đã đề ra, không chủ quan, chùng xuống khi kết quả hiện đang trên đà thực thi rất tốt.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát danh sách đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm tín dụng đen, bảo kê đòi nợ thuê ngay từ khi mới hình thành, không để hình thàh các tổ chức, nhất là tổ chức tội phạm đồng thời điều tra xử lý nghiêm các tội phạm có liên quan tín dụng đen.

Liên quan tới vấn đề có hay không việc bảo kê của lực lượng chức năng cho đối tượng tín dụng đen , Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định qua điều tra, cho tới nay chưa phát hiện trường hợp nào bao che, bảo kê cho tín dụng đen của các lực lượng chức năng, kể cả lực lượng công an.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê hoặc có liên quan tới bảo kê, không có vùng cấm nào. Nếu nhân dân và đại biểu Quốc hội chỉ ra được có những hoạt động vi phạm, thì trao đổi thông tin cho chúng tôi”, ông Lâm nói.