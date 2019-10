Bộ trưởng Tô Lâm: Việc xác minh danh tính 39 người tử vong ở Anh rất cấp bách

Chiều 30.10, tại Hà Nội, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có cuộc điện đàm với bà Priti Patel, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Vương quốc Anh) về công tác phối hợp xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam, trong vụ việc 39 người chết trong xe container tại Vương quốc Anh, được phát hiện ngày 23.10.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất quan tâm và lấy làm tiếc về vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Công an Việt Nam đã khẩn trương, chủ động chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng vào cuộc , tiến hành xác minh, thu thập thông tin, sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ và Cảnh sát Vương quốc Anh khi có yêu cầu.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi một số vấn đề có liên quan, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn thiện chí trong hợp tác và chia sẻ thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh trong vụ việc trên. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để điều tra vụ việc.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Vương quốc Anh đang phối hợp tích cực điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam; việc xác minh thông tin, danh tính của những nạn nhân này là rất cấp bách, vì vậy, Bộ Công an Việt Nam đã sẵn sàng cử Đoàn công tác sang Vương quốc Anh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Vương quốc Anh điều tra, xác minh danh tính các nạn nhân.

thủ tục Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh quan tâm, hỗ trợ Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam khi sang làm việc tại Vương quốc Anh. Trong trường hợp có nạn nhân là người Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân theo đúng quy trình pháp luật của Vương quốc Anh, Việt Nam, pháp luật và tập quán quốc tế

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh có biện pháp ổn định an ninh an toàn của công dân Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Vương quốc Anh. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm buôn bán người, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của hai quốc gia.