Vụ 39 người chết trong container tại Anh: Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin

Bắt 4 bị can tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài Ngày 26.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lê Duy Anh (40 tuổi, Giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng, đóng tại Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Trần Thị Hà (45 tuổi, ngụ TX.Thái Hòa, Nghệ An), Trần Thị Thành (60 tuổi) và Hồ Thị Hằng (54 tuổi, đều ngụ TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ năm 2015 đến đầu năm 2019, Lê Duy Anh đã câu kết với 3 bị can nói trên tuyển người lao động đi làm việc tại Úc. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã nhận hồ sơ và tiền của 400 người có nhu cầu đi Úc với hàng trăm ngàn USD nhưng chưa một lao động nào được xuất cảnh. Trước đó, nhiều nạn nhân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tìm đến Thanh Niên tố cáo: từ năm 2016, họ đã nộp hàng chục ngàn USD cho bà Trần Thị Thành và ông Lê Duy Anh để được sang Úc lao động. Từ năm 2016 đến tháng 4.2018, ông Anh 3 lần dẫn 19 người đến Malaysia để sang Úc nhưng không được. Cuối năm 2018, 19 người này được ông Anh hẹn vào TP.HCM để sang Úc bằng đường biển nhưng cũng không thành. Những người này đã đòi lại tiền nhưng bà Thành thoái thác trách nhiệm, còn ông Anh thì bỏ trốn. K.Hoan