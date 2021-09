Bộ Tư lệnh TP.HCM: Tuyệt đối không có chuyện nhận tiền để đưa tro cốt BN Covid-19 về sớm

Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh TP.HCM được lãnh đạo TP.HCM giao nhiệm vụ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giải quyết tình huống người dân tập trung đông người di chuyển ra, vào địa bàn TP.HCM trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; kế hoạch sử dụng lực lượng tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao tro cốt người tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Từ đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài và tro cốt bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP lập 7 đội cấp Thành phố và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức, các quận, huyện thành lập các đội xử lý thi hài để tiếp nhận và xử lý thi hài bệnh nhân Covid-19.