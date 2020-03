Bộ Y tế nói gì về thông tin BV Bạch Mai chuyển hơn 5.000 bệnh nhân?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định ngay ngày 25.3, sau khi xác định BN Covid-19 là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, lãnh đạo Bộ Y tế đã làm việc tại BV này và yêu cầu “đóng băng” không chuyển viện các BN.

Với 5.000 BN đã chuyển trước đó, BV sẽ rà lại toàn bộ và đánh giá. Các đơn vị điều trị ngay khi có BN Covid-19 đều đã cách ly ngay, các BN được ra viện đều không thuộc các khoa có BN Covid-19.

Một lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho hay, Bộ cũng đã yêu cầu BV Bạch Mai rà lại toàn bộ số lượng, thời điểm ra viện, tần suất ra viện. “Trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng, chưa thể “kết tội” BV làm lây lan bệnh”, vị lãnh đạo này nói.

Phương tiện, thiết bị và chi phí xét nghiệm do Hà Nội chi trả. Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho BV Bạch Mai; giao Công an TP chỉ đạo Công an Q.Đống Đa đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho BV Bạch Mai tiếp nhận các suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, y, bác sĩ và người bệnh trong BV...