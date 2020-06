Bồi thường oan sai, tiền lấy từ đâu?

Về các yêu cầu bồi thường trên, ngày 26.6, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản trả lời đang thụ lý hồ sơ. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tất Hiếu, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết để xảy ra oan sai là trách nhiệm của thế hệ trước, nhưng những người hậu kế cần phải xem xét bồi thường đúng về mặt đạo lý và trách nhiệm. “Viện Kiểm sát sẽ nghiên cứu hồ sơ, căn cứ luật Trách nhiệm bồi thường (TNBT) của nhà nước để tính toán mức bồi thường phù hợp, thỏa đáng. Sau đó, sẽ có buổi làm việc với các gia đình để thống nhất mức đền bù, nếu các gia đình không đồng tình thì có quyền khởi kiện để tòa phân xử”, ông Hiếu cho hay.

Trường hợp khác, các đồng nguyên đơn là gia đình ông Bùi Duy Hải (năm 1989 ông Hải được tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên không phạm tội về 3 tội danh do TAND tỉnh Bạc Liêu kết án ông; đến năm 1999 ông mất) kiện yêu cầu TAND tỉnh Bạc Liêu bồi thường oan sai cho ông Hải hơn 9 tỉ đồng. Sau 3 năm khởi kiện, tháng 5.2020, TAND cấp cao tại TP.HCM y án sơ thẩm, buộc TAND tỉnh Bạc Liêu bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng cho gia đình ông Hải. Số tiền còn lại, theo HĐXX, các đồng nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ phù hợp, các yêu cầu liên quan không nằm trong luật định hoặc vượt quá quy định... nên không được chấp nhận.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho biết căn cứ áp dụng bồi thường theo luật TNBT của nhà nước năm 2017 và Nghị định 68/2018/NĐ-CP thì thiệt hại sẽ được tính tương đương giá trị thời điểm tiến hành bồi thường. Đối với các vụ bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, các khoản bồi thường có thể gồm: thiệt hại về tài sản do bị xâm phạm; thiệt hại về thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại về vật chất do người thiệt hại bị mất; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm hại; thiệt hại về tinh thần; chi phí khiếu nại, tố cáo, thuê người bào chữa và chi phí đi lại, thuê phòng nghỉ để thăm gặp người thân trong quá trình bị tạm giam.