Bỗng dưng thành giám đốc công ty ‘ma’ nợ thuế cả tỉ đồng: Công an nói gì?

Như Thanh Niên thông tin trong bài viết Bỗng dưng thành giám đốc công ty ‘ma’ nợ thuế cả tỉ đồng (ngày 6.2), năm 2017, anh T. từ Quảng Bình vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm công tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương được 10 ngày thì bị công ty đuổi việc. Ba năm sau, anh T. làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình để đi xuất khẩu lao động thì được biết mình là... giám đốc của công ty từng đuổi mình, hiện đang nợ thuế hơn 1 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6.4, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết việc cấp hay từ chối cấp hộ chiếu là do Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), phòng chỉ tiếp nhận hồ sơ. Anh T. thuộc trường hợp nợ ngân sách nhà nước nên chưa được cho xuất cảnh và chưa được cấp hộ chiếu.

“Kể cả trường hợp anh T. có hộ chiếu cũng không xuất cảnh được, do còn nợ ngân sách nhà nước. Trước đây phòng đã trả lời và hướng dẫn T. vào làm việc với công ty Mai Hương; cũng như đến Chi cục Thuế khu vực Q.7 - H.Nhà Bè ( TP.HCM ) tìm hiểu”, thượng tá Toản nói.

Vậy cơ quan nào đứng ra xử lý?

Hành trình trình báo, tố cáo đến các cơ quan chức năng ở TP.HCM xử lý công ty 'ma' mạo danh anh T.H.Q.H (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) rất gian nan Trác Rin

Sau khi “chạy lên, chạy xuống” mấy chục lần ở Sở KHĐT - TP.HCM, Chi cục Thuế khu vực Q.12 – H.Hóc Môn, UBND Q.12, Công an Q.12… để trình báo, gửi đơn tố cáo, khiếu nại, anh H. cũng chưa được đơn vị nào “chịu” đứng ra xử lý dứt điểm. Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Về trường hợp của anh T., hiện anh đang tạm trú ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nên dự kiến “hành trình” trình báo, tố cáo với các cơ quan chức năng ở TP.HCM sẽ khó khăn hơn nhiều. “Thật sự tôi không am hiểu gì về vụ việc nên rất lo lắng, hoang mang…”, anh T. trình bày.