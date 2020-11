Bột ngọt xuất xứ Trung Quốc 'đội lốt' bột ngọt thương hiệu tuồn vào tiệm tạp hóa

Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ nhóm nghi can có hành vi dùng bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc đóng gói giả một nhãn hiệu bột ngọt để bán ra thị trường.

Trước đó, chiều 3.11, Đội cảnh sát kinh tế Công an Q.8 phối hợp Đội CSGT-TT Công an Q.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM kiểm tra hành chính nhà của Đỗ Trạch Khâm (42 tuổi, ngụ P.12, Q.8), công an phát hiện Khâm đang vận chuyển 120 gói bột ngọt giả bột ngọt có thương hiệu loại 1 kg/gói.