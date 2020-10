Xóa 'luật ngầm' ở Bến xe Q.8: Nhức nhối nạn 'giang hồ' lộng hành

Rượt đuổi chém vì lấy quá giá Ngày 12.10, Công an Q.8 vẫn đang tạm giữ nhóm 6 người “trấn giữ” 2 cổng BX Q.8, thu tiền trái phép của người dân để điều tra, làm rõ những dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong khi đó, trả lời Thanh Niên về những vụ việc nhóm “giang hồ” ở BX Q.8 đánh người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, một nguồn tin từ Công an Q.8 cho biết: “Trong những sự việc này, tại thời điểm xảy ra bị hại không lên Công an P.5 (Q.8) trình báo, nên công an chưa lập hồ sơ xử lý. Trong đó, có sự vụ người dân phản ánh, tố cáo nhóm này có hành vi dùng tay, chân đánh họ, dân sợ quá nên không dám trình báo công an. Riêng trường hợp do lấy quá giá nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác, Đen bị rượt đuổi chém ở BX Q.8, công an phường đã nắm biết sự việc”.