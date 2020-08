Mạnh tay hơn nữa với 'giang hồ' mạng

Diễn biến mới nhất liên quan cặp vợ chồng “giang hồ” Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái) và Thúy Kiều (tức Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, quê Hà Nam) là ngoài việc bị bắt giữ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, chiều 8.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệu tập 16 đàn em của Phú Lê vì có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích