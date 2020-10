Xóa “luật ngầm” ở Bến xe Q.8

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, 6 người bị Công an Q.8 đưa về trụ sở để làm rõ những dấu hiệu liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Trịnh Quốc Kiệt (tức Đen, 46 tuổi, ngụ Q.4), Đặng Ngọc Tùng (47 tuổi, ngụ Q.8), Lê Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ Q.3, thuộc nhóm “trấn giữ” cổng xe vào -PV); Võ Văn Châu (tức Cu “anh”, 47 tuổi), Tô Vân Lộc (49 tuổi, đều ngụ Q.8), Dương Hoàng Trăng (tức Tèo, 39 tuổi, quê Long An, thuộc nhóm “trấn giữ” cổng xe ra - PV)... Đến 20 giờ tối qua, công an vẫn đang xác minh nhân thân, lý lịch của những người này.