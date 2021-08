Bùng nổ khám bệnh online

Trong một cuộc họp mới đây, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện (BV) không chỉ tập trung cứu chữa bệnh nhân (BN) Covid-19 mà còn tiếp nhận khám, cấp cứu các bệnh khác. Nguyên nhân do thời điểm này, người dân ngại lo Covid-19, ít đi khám chữa bệnh tại BV sẽ khiến bệnh nặng thêm và như vậy sẽ gây thêm gánh nặng y tế.

Sáng 13.8, PV Thanh Niên có mặt tại BV Chợ Rẫy để ghi nhận công tác tiếp nhận BN cấp cứu cũng như khám chữa bệnh trực tiếp, tuy nhiên số lượng BN rất ít so với trước đây do chủ yếu khám chữa bệnh qua online

Khoảng 10 giờ cùng ngày, BN nữ tên Th. đến Khoa Y học hạt nhân khám chữa bệnh. Đang trong đợt dịch Covid-19 nên bà Th. cũng lo lắng khi tới khám bệnh, nhưng vì nghi ngờ bị di căn hạch cổ nên buộc bà phải đến khám trực tiếp.

“Trong những đợt dịch vừa qua, Chợ Rẫy là BV chia sẻ nhân lực có thể nói là đắc lực cho TP.HCM để điều trị Covid-19 . Nhưng BV vẫn phải đảm bảo khám, cấp cứu cho BN thông thường khác. Hiện số BN đến khám và cấp cứu do bệnh khác ngoài Covid-19 giảm sâu do sợ dịch, do giãn cách xã hội . Do đó, BV Chợ Rẫy tư vấn online qua điện thoại cho BN đang khám tại tuyến huyện, tỉnh; nhất là các BN có bệnh mãn tính, tránh tập trung lên TP.HCM”, một bác sĩ của BV Chợ Rẫy cho hay.