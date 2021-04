Bùng phát “dịch đua xe”

Trong khi cả nước oằn mình đối phó đại dịch Covid-19 thì vài tháng gần đây nhiều tỉnh thành phía nam lại phải “gánh” thêm tình trạng đua xe trái phép bùng phát gây bất an xã hội.

Ban đầu, đường đua được xác định ở khu vực P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Thời điểm này, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được tin về vụ đua xe nên từ 0 giờ cùng ngày đã phối hợp cảnh sát cơ động triển khai lực lượng để phòng chống đua xe, bắt giữ các “quái xế”. Tuy nhiên, quá trình lực lượng công an di chuyển tới khu vực P.Mỹ Xuân đã bị nhóm “quái xế” ở TX.Phú Mỹ phát hiện và thông báo cho các nhóm đua xe khác cùng chuyển địa bàn về khu vực xã Phước Thái (H.Long Thành, Đồng Nai).

Trong khi đó, anh Tô Hiếu Nhân, một tài xế xe cấp cứu ở tỉnh Vĩnh Long, than phiền có lúc anh chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, khi đến đoạn thuộc H.Cái Bè, Tiền Giang thì giao thông bị ùn tắc do “quái xế” ngang nhiên chặn xe trên QL1 để đua xe.

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT-TT H.Long Thành (Đồng Nai), xác nhận với PV Thanh Niên vào thời điểm trên nhận được tin nhóm “quái xế” tụ tập, có dấu hiệu tổ chức đua xe trên QL51, đoạn thuộc địa bàn xã Phước Thái. “Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT-TT Công an H.Long Thành đến nơi thì các đối tượng này đã nhanh chóng giải tán, tẩu thoát. Sau đó, lực lượng của huyện cũng đã báo cho Trạm kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đến phối hợp, ngăn chặn các đối tượng này tụ tập, tổ chức đua xe trở lại”, ông Tuấn nói.

Liên quan vụ việc, ngày 4.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Long Thành triệu tập một số người tới làm việc; đồng thời tạm giữ 10 mô tô để xử lý vi phạm về các lỗi tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, thay đổi kết cấu bộ phận giảm thanh.

Tại Tiền Giang cũng liên tục xảy ra các vụ “đua xe” trái phép. Vụ việc mới nhất ghi nhận được là khoảng 17 giờ 30 ngày 26.3, trên QL1, đoạn thuộc ấp 5, xã An Hữu (H.Cái Bè), hàng chục thanh niên điều khiển xe máy theo hướng Trung Lương về Mỹ Thuận ngang nhiên chặn các phương tiện để làm “đường đua” trong khoảng gần chục phút. Đoạn clip người dân ghi lại được cho thấy rất đông thanh niên không đội mũ bảo hiểm chặn phương tiện trên QL1 gây ùn ứ kéo dài; đa phần xe máy của các “quái xế” đã được độ chế, thay đổi kết cấu máy và bộ phận giảm thanh, nẹt pô inh ỏi...

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tuần tra, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đang phối hợp Công an H.Cái Bè (Tiền Giang) củng cố hồ sơ xử lý hình sự nhóm thanh niên chặn phương tiện trên QL1 chiều 26.3. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với 9 thanh niên cùng ngụ H.Cái Bè tham gia vụ việc để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Nguyễn Chinh Quang (25 tuổi), Lâm Minh Đức (18 tuổi), Phạm Thành Luân (18 tuổi), Nguyễn Trung Đan (21 tuổi), Võ Văn Khang (18 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi), Trần Đỗ Đăng Châu (18 tuổi), Nguyễn Văn Tính (18 tuổi), Lê Phát Đạt (20 tuổi)...

Tại TP.HCM, khoảng cuối năm 2020 tình trạng “quái xế” tụ tập, so kè tốc độ gây náo loạn trên nhiều tuyến đường lớn diễn ra trong thời gian dài khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng này, PC08 Công an TP.HCM mở đợt cao điểm phòng, chống tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn từ ngày 4 - 15.12. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng vừa ra quân trong đêm 4.12 thì rạng sáng 5.12 nhiều nhóm “quái xế” cũng tụ tập quậy tưng như thách thức. Các nhóm này tụ tập trên QL1 (đoạn qua Q.9 cũ, nay là TP.Thủ Đức), sau đó lũ lượt kéo nhau so kè tại đường ở khu vực Suối Tiên trước khi giải tán. Rạng sáng 6.12, hàng trăm “quái xế” xuất hiện tại đường Trần Văn Giàu, đoạn gần Cầu Xáng (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) dàn hàng ngang nẹt pô xe inh ỏi, chia cặp biểu diễn bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng ... Phải sau vụ việc chiều 6.12, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) phối hợp Công an P.Linh Trung vây bắt hàng trăm “quái xế” đang tụ tập trên QL1, đoạn gần Trường ĐH Nông Lâm (TP.Thủ Đức), thì tình trạng đua xe gây rối trên QL1 mới có phần thuyên giảm. Thời điểm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý hàng chục thanh niên vi phạm cùng xe độ chế.