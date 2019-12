Buộc di dời cây xăng cạnh tòa nhà UBND tỉnh Cà Mau

Theo đó, Cửa hàng xăng dầu số 2 phải chấm dứt ngay việc nhập thêm xăng dầu tại cửa hàng này; khi bán hết lượng xăng dầu còn lại thì phải chấm dứt ngay việc kinh doanh và phải hoàn thành trước tháng 2.2020.

Ngành chức năng liên quan có nhiệm vụ hỗ trợ Công ty Tân Hải đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện di dời cây xăng về vị trí phù hợp, đúng quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu ngành chức năng địa phương rà soát lại phương án đảm bảo an toàn cho trụ sở UBND tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, Cửa hàng xăng dầu số 2 tiếp giáp tòa nhà UBND tỉnh. Tuy nhiên, cửa hàng này đã tồn tại từ trước và qua kiểm tra hồ sơ thiết kế tòa nhà đã được phê duyệt, cơ quan thẩm định, chủ đầu tư đã chưa xem xét đến việc hoạt động của cửa hàng xăng dầu ảnh hưởng đến tòa nhà.

Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà UBND tỉnh, đặc biệt là khối trụ sở làm việc của các sở, ngành nằm gần cửa hàng xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý dự án (BQLDA) công trình xây dựng (chủ đầu tư) kiểm tra mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy ; khả năng ảnh hưởng đến tòa nhà nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra xảy ra; đồng thời phải triển khai ngay các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tòa nhà.