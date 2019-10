Vụ 'xăng dầu giả": Công an làm việc với công ty trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau

Liên quan đến Công ty TNHH MTV Tân Hải (TP.Cà Mau, Cà Mau - gọi tắt là Công ty Tân Hải) từng lấy xăng dầu của "đại gia" Trịnh Sướng để bán, ngày 31.10, ông Bùi Văn Trạng, Giám đốc Công ty Tân Hải, xác nhận với PV Thanh Niên là Công an tỉnh Đắk Nông có đến làm việc với công ty. "Họ đến hỏi thăm thôi, có chút xíu là xong rồi, không vấn đề gì và họ cũng không có thu thập tài liệu gì", ông Trạng thông tin thêm.

Trước đó Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản trả lời báo chí liên quan đến việc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, Sóc Trăng) do ông Trịnh Sướng làm chủ, cung cấp xăng dầu cho Công ty Tân Hải, trực thuộc Công đoàn Cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Đồng thời, khi nhập kho Công ty Tân Hải tiến hành lưu mẫu theo quy định và thường xuyên được Sở KH-CN kiểm tra mẫu đạt mới nhập vào kho. Mặt khác, số lượng xăng dầu của Công ty cũng được Chi cục Kiểm định đo lường chất lượng (Sở KH - CN) kiểm định định kỳ, đột xuất theo quy định.

Như Thanh Niên thông tin vào 3.2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự . Và khởi tố bắt giam nhiều bị can có ông Trịnh Sướng trong vụ án Sản xuất và buôn bán xăng dầu giả” liên quan đến “đại gia” Trịnh Sướng . Đồng thời, công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha.