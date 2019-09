Tối 21.9, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một bảo vệ chung cư Lotus (P.Bình An, TX.Dĩ An) do rơi từ tầng 18 xuống đất. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Kiệt (59 tuổi, ngụ TP.HCM).