'Buồn bực trong người', ném đá xe khách khiến 2 người bị thương

Ngày 25.5, Công an P.Thanh Khê Đông bàn giao nghi can đập phá tài sản, ném đá xe khách khiến 2 người bị thương cho Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng

Khi xảy ra sự việc, tài xế Thái Danh Tuyền (33 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển xe theo hướng từ Q.Liên Chiểu về Q.Thanh Khê, lập tức trình báo Công an P.Thanh Khê Đông.

Ước tính thiệt hại các vụ việc khoảng 15 triệu đồng.

Qua trích xuất camera an ninh , Công an P.Thanh Khê Đông phát hiện Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi, ngụ tổ 31 P.Thanh Khê Đông) khả nghi nên tổ chức truy xét và bắt được Hiền. Hiền khai nhận do... buồn bực trong người nên ném đá xe khách, đập phá tài sản người dân trong khi không có mâu thuẫn với chủ nhà. Công an đang tạm giữ Hiền để tiếp tục điều tra vụ việc.