Buồn, vui hành xử với “đám cưới” giữa mùa dịch Covid-19

Thật trùng hợp khi mới đây, Thanh Niên đưa tin Tổ chức đám cưới cho con trai, trưởng công an huyện phải giải trình . Theo đó, chiều 31.7, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), giải trình về việc tổ chức đám cưới cho con trai đông người, trong khi đã có chỉ đạo tạm dừng tụ tập trên 30 người để phòng chống dịch Covid-19. Liên quan đến sự kiện trọng đại nhất đời người, Thanh Niên cũng có bài viết phản ánh, nhiều cặp đôi đã hoãn cưới để phòng dịch Covid-19.