Cá độ bóng đá Euro: Công an Quảng Nam tạm giữ 19 người

Ngày 12.7, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) công an tỉnh triệt phá 2 tụ điểm cá độ bóng đá Euro tại H.Nam Trà My.

Tang vật tịch thu được trong đường dây cá độ bóng đá. ẢNH: Đ.T

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an H.Nam Trà My phát hiện 2 tụ điểm trên địa bàn thường xuyên tổ chức cá cược bóng đá. Ngày 11.7, lực lượng công an đã khám xét, thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng tiền mặt, hơn 500 trang dữ liệu trích xuất về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an thực hiện lệnh giữ người đối với 19 nghi can. Trong đó, 2 nghi can có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề là Hoàng Thế Duy Thanh (36 tuổi) và Nguyễn Minh Kiệt (58 tuổi, cùng ở xã Trà Mai, H.Nam Trà My).

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 12.6 đến 11.7, nhóm nghi can trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Trước đó, ngoài 2 vụ việc cá độ bóng đá Euro nói trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá, ghi lô đề quy mô lớn tại các huyện: Duy Xuyên, Đại Lộc, Phước Sơn với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.