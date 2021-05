Cà Mau: Bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng đường biển

Công an phát hiện tụ điểm Karaoke T3 ở TP.Long Xuyên (An Giang) lén lút hoạt động, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động karaoke của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang từ 0 giờ ngày 4.5.