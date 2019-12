Cà Mau: Cháy ghe đi biển, cháy lan thiêu rụi một căn nhà

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Chí Uy, nguyên là Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.