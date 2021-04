Cà Mau: Chở 38 người nhập cảnh trái phép, bị tuyên phạt 9 năm tù

Ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt để điều tra về hành vi buôn lậu, liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả.

Ngày 15.4, Cục cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an bắt 7 nghi can trong đường dân đánh bạc qua hình thức ghi số đề do Nguyễn Vũ Anh Tuấn (31 tuổi) cầm đầu.