Cà Mau: Chủ tàu cá đi tìm người thân của ngư dân mất tích

Trước đó, ngày 24.11 Công an xã Lợi An, H.Trần Văn Thời nhận được thông tin từ gia đình anh Tô Hải Đăng (27 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), chủ tàu cá Hải Đăng, đến xã tìm kiếm người thân cho ngư dân Trần Vũ Năng (34 tuổi, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời).