Cà Mau có nữ phó giám đốc công an tỉnh đầu tiên

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm và điều động thượng tá Đoàn Thanh Thủy, Trưởng phòng 7 Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Đoàn Thanh Thủy hứa sẽ phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể Công an tỉnh Cà Mau thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; đồng thời góp phần cùng Công an tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…