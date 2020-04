Công ty Công Lý xin ngưng tiếp nhận rác, Chủ tịch tỉnh Cà Mau không đồng ý

Ngày 18.4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Tô Hoài Dân (59 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Trước đó, tháng 8.2019, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giam ông Tô Công Lý (37 tuổi, con ruột của ông Tô Hoài Dân), Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.