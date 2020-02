Cà Mau đề xuất đưa nước mặn vào vùng ngọt cứu công trình

Liên quan vụ 39 người Việt tử vong ở Anh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Xuân Triều, là mắt xích quan trọng trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.