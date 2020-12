Cà Mau: Khởi tố vụ án người nhà, người bệnh hành hung bác sĩ

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết rất 'đau xót' trong việc khởi tố 7 cán bộ công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú). Tuy nhiên, ông Quang khẳng định đây là sai phạm cố ý, phải xử lý nghiêm để làm gương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc Tòa tổng giám mục cùng đồng bào công giáo một mùa giáng sinh an lành, vui vẻ, đón năm 2021 với nhiều điều hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn.

Các lực lượng chức năng thuộc Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) bất ngờ kiểm tra quán Beer 38 Club và Karaoke Xmusic, phát hiện có 20 người dương tính với ma túy.

3 người may mắn thoát chết khi một chiếc ô tô lao xuống mương nước trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh, TP.HCM) và lật ngửa.

Cơ quan công an đang điều tra một số trường hợp mua bán nhà đất tại Khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2, TP.HCM) có dấu hiệu giả mạo giấy tờ.