Cà Mau: Sử dụng lao động Trung Quốc không phép, doanh nghiệp bị xử phạt 135 triệu

Ngày 22.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký quyết định xử phạt hành chính Văn phòng đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM số tiền 135 triệu đồng vì sử dụng lao động người Trung Quốc không phép.

Văn phòng đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited tại TP.HCM là doanh nghiệp thực hiện công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án Nhà máy điện gió Viên An (H.Ngọc Hiển, Cà Mau). Đơn vị này bị phạt 135 triệu đồng vì có hành vi vi phạm hành chính là sử dụng lao động người Trung Quốc làm việc mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 6.5, Tổ kiểm tra Dự án nhà Nhà điện gió Viên An có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An (chủ đầu tư Dự án điện gió Viên An) và đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited. Kết quả kiểm tra, tại dự án, nhà thầu sử dụng 84 lao động người Trung Quốc.