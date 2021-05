Cà Mau: Một dự án điện gió có 84 lao động Trung Quốc không phép

Ngày 27.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, một tổ công tác được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra, phát hiện Dự án điện gió Viên An (H.Ngọc Hiển, Cà Mau) có 84 lao động Trung Quốc không phép.

Trước đó, sáng 6.5, Tổ kiểm tra Dự án nhà máy điện gió Viên An (được thành lập ngày 5.5 theo quyết định 154/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau) có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An (chủ đầu tư Dự án điện gió Viên An) và đại diện Công ty China Harbour Engineering Company Limited (Trung Quốc, nhà thầu chính thực hiện công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Dự án nhà máy điện gió Viên An).

Kết quả kiểm tra, tại dự án, nhà thầu sử dụng 84 lao động Trung Quốc. Số lao động này có hộ chiếu đầy đủ, có giấy phép ra vào khu vực biên giới biển theo quy định. Qua rà soát, 84 lao động người Trung Quốc đều có giấy chứng nhận tại cơ sở cách ly phòng dịch đúng quy định.

Theo số liệu nhà thầu cung cấp, trong 84 lao động người Trung Quốc trên có 26 người là chuyên gia, 58 người là công nhân kỹ thuật. Số lao động này chưa có giấy phép lao động và tất cả được Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An bảo lãnh. Những lao động người Trung Quốc trên lưu trú ở Cảng Năm Căn và khách sạn Công Đoàn (TT.Năm Căn, H.Năm Căn).

Một diễn biến khác, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng phát hiện đơn vị đang thi công Dự án điện gió Viên An chưa hoàn tất mọi thủ tục theo quy định. Từ đó, UBND tỉnh đã quyết định buộc dừng thi công để kiểm tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Dự án nhà máy điện gió Viên An có công suất 50 MW, do Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư trên 2.411 tỉ đồng, xây dựng trên địa bàn H.Ngọc Hiển.