Thu hồi giấy phép phòng khám sử dụng 6 lao động Trung Quốc trái phép

Sở Y tế Khánh Hòa ngày 26.5 cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh cấp ngày 3.6.2020 đối với cơ sở Phòng khám đa khoa Đức An (PKĐK, số 23 Thái Nguyên, P.Phước Tân, TP.Nha Trang).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, công an tỉnh phối hợp một số sở, ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại PKĐK Đức An, thuộc Công ty TNHH Đức An Nha Trang (Công ty Đức An).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Đức An đang sử dụng 6 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc . Trong đó, 2 người đang có mặt và làm việc tại PKĐK Đức An, gồm: ông Jiang Linfeng (38 tuổi), không có giấy phép lao động; bà Guo Xiaohong (53 tuổi), giấy phép lao động đã hết hạn từ ngày 30.6.2020. 4 trường hợp còn lại không có mặt tại nơi làm việc và công ty không cung cấp được giấy phép lao động của 4 người này.

Đồng thời, Công ty Đức An cũng không cung cấp được hợp đồng lao động giữa công ty và lao động người nước ngoài . Ngoài ra, ông Jiang Linfeng có tên trong danh sách nhân viên của phòng khám, chức vụ bác sĩ nam khoa, làm công tác khám chữa bệnh tại phòng khám từ năm 2020 đến tháng 3.2021 nhưng chưa đăng ký danh sách hành nghề.

Phòng khám thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép… Với những sai phạm trên, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Đức An chấm dứt ngay việc sử dụng lao động là người nước ngoài khi chưa được cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền.