Dự án điện gió Đắk Lắk: Nhà thầu biện minh vụ đưa lao động Trung Quốc vào làm 'chui'

Theo biên bản làm việc chiều 19.5, đại diện Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã thu thập thông tin có 78 người mang quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại các dự án điện gió ở H.Krông Búk thông qua 18 doanh nghiệp bảo lãnh. Trong số 78 người lao động này, chỉ 5 người có giấy phép lao động của các tỉnh khác cấp, số còn lại chưa đầy đủ giấy tờ, thủ tục.

Tại buổi làm việc, ông Ma Huan (quốc tịch Trung Quốc), đại diện nhà thầu dự án nhà máy điện gió, xác nhận có 78 người Trung Quốc làm việc tại các dự án điện gió ở H.Krông Búk; trong đó, có 8 người hiện làm việc ở Gia Lai và Trà Vinh được điều động đến hỗ trợ.

Ông Ma Huan thừa nhận việc đưa người nước ngoài vào làm việc khi chưa được cấp giấy phép lao động là chưa đúng với quy định và vi phạm pháp luật về lao động của Việt Nam.

Ông này lý giải thêm, trước khi cho người nước ngoài vào làm việc đã tìm hiểu về các quy định sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không biết ngôn ngữ nên chưa tìm hiểu hết. Đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không có nhân lực am hiểu pháp luật Việt Nam