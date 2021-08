Cà Mau: Tài xế vận chuyển hàng hóa được bố trí nơi nghỉ khi có nhu cầu

UBND các huyện, thành phố bố trí nơi cách ly tạm thời đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch tại các điểm tập kết hàng hóa do địa phương bố trí. Đồng thời, bố trí chỗ nghỉ tạm, tập trung cho các tài xế, tài công, người theo phương tiện sau khi kết thúc bốc xếp hàng hóa nếu có nhu cầu nghỉ lại. Riêng TP.Cà Mau bố trí phương tiện và lực lượng đưa rước tập trung đối với các lái xe, người theo phương tiện từ điểm tập kết hàng hóa đến nơi nghỉ lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Sở GT-VT phối hợp UBND các địa phương nắm số lượng phương tiện (từng biển kiểm soát); danh sách tài xế, tài công, người theo phương tiện của các doanh nghiệp được phép hoạt động vận tải ra ngoài địa bàn tỉnh, cung cấp cho lực lượng công an và các địa phương quản lý việc lưu trú tạm tại các nơi do doanh nghiệp bố trí và số người có nhu cầu ở tại các khu cách ly tạm thời do các địa phương bố trí; cung cấp danh sách xe được cấp mã QR code để hỗ trợ công tác xét nghiệm, quản lý chặt chẽ.