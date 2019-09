Cà Mau: Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho Y tế

Cụ thể: Kết luận thanh tra ngày 21.5.2013, Sở Y tế phải nộp 537 triệu đồng, trong đó 525 triệu đồng do lập dự toán sai khối lượng so với bản vẽ hoàn công, khối lượng thực tế 17 công trình, dự án do sở này làm chủ đầu tư; 11 triệu đồng tiền huy động để ngoài sổ sách kế toán... Đồng thời chỉ đạo 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Bệnh viện đa khoa H.Cái Nước , Bệnh viện đa khoa H.Năm Căn thu hồi số tiền 3,1 tỉ đồng. kết luận thanh tra ngày 15.8.2012 về kiểm tra làm rõ Bệnh viện đa khoa H.Trần Văn Thời sử dụng, thanh quyết toán hóa đơn thuốc số tiền 418 triệu đồng, số tiền quyết toán BHYT chênh lệch 439 triệu đồng...